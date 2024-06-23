Благодаря полученному в ходе проведения спецоперации на Украине боевому опыту, Армия России в случае возможной большой войны с США без особого труда уничтожит американскую военную технику. Такую уверенность в своем блоге на YouTube высказал офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Передачу Киеву своих передовых экземпляров бронетехники, в том числе танков Abrams, эксперт назвал большой глупостью, за которую придется расплачиваться армейским престижем. Как подчеркнул Дэвис, российские военные достаточно изучили все имеющиеся в военной машине США слабые места.

«Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам», — сказал Дэвис.

Военный в отставке обвинил во всем произошедшем нынешнее руководство страны в Вашингтоне, назвав его недальновидным.

Ранее постпред РФ Небензя заявил в ООН о том, что поставки западного оружия не изменят ситуацию для ВСУ.