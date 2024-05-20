На брифинге, организованном Россией по поводу поставок западного оружия на Украину, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказал мнение о том, что страны Запада не располагают вооружением, которое могло бы кардинально изменить ход конфликта на Украине в пользу Киева.

По его словам, военным экспертам очевидно, что отсутствует какое-либо супероружие, которое Запад может передать Украине для перелома негативных тенденций для ВСУ на поле боя.

Небензя отметил, что западные страны ранее высоко оценивали передачу американских дальнобойных ракет ATACMS, которые, по его словам, в настоящее время успешно сбиваются российскими системами ПВО и уничтожаются наравне с танками Leopard и Abrams. Представитель России также высказал мнение о том, что аналогичная участь ожидает и истребители F-16, как только они будут поставлены Украине.

Данные заявления были сделаны на фоне продолжающихся обсуждений международной поддержки Украины в её противостоянии с Россией, а также нарастающей критики эффективности западного вооружения в условиях текущего конфликта.