Офицер ВСУ рассказал о том, как украинские власти бросают поддерживать раненых солдат
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Тех, кто списывается из армии по ранению, в определенный момент бросают на произвол судьбы. Об этом сообщил офицер ВСУ в отставке Николай Мельник, его слова привела «Украинская правда».
Военный сам потерял ногу в прошлом году, поэтому находится в курсе всей ситуации. Он утверждает, что инвалидов бросают после четырех месяцев поддержки. Сначала им выплачивают по 100 тысяч гривен, а затем перестают давать деньги.
«Как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? На каком-то этапе вы их просто кидаете», - указал Мельник в своем обращении к правительству.
По его утверждению, списанные по ранению военнослужащие не видят поддержки ни со стороны украинского правительства, ни от министерства обороны.
Ранее российский эксперт Марочко сообщил, что украинцы, которых принудительно эвакуируют в тыл с территории Харьковской области, перестают выходить на связь со своими родственниками. У них просто изымают мобильные телефоны, чтобы они не могли связываться со своими близкими.