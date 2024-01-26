Офицер ВСУ рассказал о том, как украинские власти бросают поддерживать раненых солдат

Тех, кто списывается из армии по ранению, в определенный момент бросают на произвол судьбы. Об этом сообщил офицер ВСУ в отставке Николай Мельник, его слова привела «Украинская правда».

Военный сам потерял ногу в прошлом году, поэтому находится в курсе всей ситуации. Он утверждает, что инвалидов бросают после четырех месяцев поддержки. Сначала им выплачивают по 100 тысяч гривен, а затем перестают давать деньги.

«Как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? На каком-то этапе вы их просто кидаете», - указал Мельник в своем обращении к правительству.

По его утверждению, списанные по ранению военнослужащие не видят поддержки ни со стороны украинского правительства, ни от министерства обороны.

Ранее российский эксперт Марочко сообщил, что украинцы, которых принудительно эвакуируют в тыл с территории Харьковской области, перестают выходить на связь со своими родственниками. У них просто изымают мобильные телефоны, чтобы они не могли связываться со своими близкими.