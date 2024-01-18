Марочко: принудительно эвакуированные Киевом жители Харьковской области не выходят на связь с родственниками

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, рассказал РИА Новости , что жители Харьковской области после эвакуации украинскими властями перестают выходить на связь с родственниками.

Подполковник Андрей Марочко отметил, что у многих жителей Харьковской области родственники проживают в России. Отказаться от эвакуации, предложенной Киевом, у украинцев возможности нет. После выезда из Харькова и городов области они не могут связаться со своими родными.

Некоторые все же успевают связаться с родными буквально на пару минут. Они сообщают, что у всех эвакуированных забирают мобильные телефоны и другие гаджеты. После этого на связь больше никто не выходит. Люди заявляют, что телефоны изымают по поручению МВД.

«Пока стало известно о нескольких таких случаях, но так называемая эвакуация (принудительный вывоз населения) только началась, и данных фактов может быть больше», — отметил эксперт Андрей Марочко.

Эвакуация гражданского населения проходит с территории Кондрашевской и Куриловской громад Харьковской области с начала января. Она является обязательной. Украинская сторона заявляет, что цель данного процесса — обеспечение мер безопасности.

Военкор Геннадий Алехин ранее поделился предположениями, что Украина готовит к сдаче Харьков: из города выезжают богатые жители.