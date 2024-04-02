Официальной причиной смерти звезды «Дома-2» Кпадону стала остановка сердца

Вокруг смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону ходило немало теорий, однако вскрытие показало, что девушка скончалась из-за остановки сердца. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на знакомую знаменитости Джулию Лу.

Джулия Лу узнала от подруг звезды телестройки Надежды Ермаковой и Марии Кохно, что на самом деле погубило Либерж Кпадону. Изначально в Сети обсуждались разные версии: алкоголь, неудачная операция или тяжелые проблемы со здоровьем. Все они от части были правдивы.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», — отметила Лу.

Однако больше вопросов вызывала не смерть девушки, а то, почему ее тело лежало в квартире 40 дней. Больше месяца ее не навещали друзья, словно и не беспокоились о благополучии Кпадону. На это знакомые лишь отвечали, что девушка часто пропадала на недели, что было вполне в ее стиле.

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов резко высказался о друзьях девушки. По его мнению, настоящие небезразличные люди стали бы помогать Кпадону побороть зависимость от алкоголя, чего никто почему-то не сделал. Впрочем, в этом легко обвинять и участников телестройки, и знакомых с девушкой звезд: все знали о нездоровом пристрастии Кпадону, но никто ей не помог.

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