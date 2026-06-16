Охотник объяснил, почему городских уток с привкусом бензина нельзя есть и зачем они вообще нужны

Люди часто видят уток в городских парках и задаются вопросом: а чем они отличаются от тех, что живут в лесу? Можно ли их есть, и почему никто не охотится на этих птиц? Об этом рассказывает REGIONS любитель охоты из Подмосковья Юрий Иванов.

На первый взгляд утка и есть утка. Но разница между городской и лесной птицей колоссальная — от внешности и повадок до вкуса мяса и законов охоты. Городские кряквы уже почти домашние: они перестали бояться людей и улетать на зиму. А лесные живут своей дикой жизнью. Отсюда и разница во всем, включая мясо.

«Многие думают, что в городе и в лесу живут одни и те же утки. Это не так. Городские кряквы уже почти домашние. Они перестали бояться людей и улетать на зиму. А лесные живут своей дикой жизнью. Отсюда и разница во всем, включая мясо», — объясняет Юрий Иванов.

Кто живет в городе, а кто — в лесу

Главные обитатели городских прудов и рек Подмосковья — кряква (встречается повсеместно), огарь (селится даже на крышах домов), красноголовый нырок и хохлатая чернеть (зимуют на незамерзающих участках). Гоголь в городе встречается редко, в основном на пролете.

А вот в лесах, на глухих озерах и реках с чистой водой обитают чирок-свистунок, чирок-трескунок, серая утка, шилохвость, свиязь, широконоска — эти виды в городах не живут. Серая утка и шилохвость занесены в Красную книгу.

Генетика и поведение: два мира

Ученые подтверждают: подмосковные городские кряквы генетически обособились от диких популяций. Городские утки перестали улетать на юг, начали гнездиться раньше лесных сородичей и совсем не боятся людей. Если лесная кряква взлетит, когда человек подойдет на 50–100 метров, то парковая подпустит на 3–5 метров. Дистанция вспугивания у городских уток в 20 раз меньше.

Вкус: городская vs лесная

Мясо городской утки сильно отличается от мяса лесной — и не в лучшую сторону. Городская утка питается чем попало: черным хлебом, отходами. Ее мясо жесткое, отдает тиной, рыбой, а иногда и бензином. У лесной утки — темное, плотное, без запаха.

«У городской утки мясо жесткое и отдает тиной, рыбой, а иногда и бензином. Потому что она ест что попало — черный хлеб, отходы, рыбу из грязной воды. А лесная утка питается нормальной едой: ряской, травой, мелкими жучками. У нее мясо темное, плотное, но без вони», — говорит Юрий Иванов.

Почему охотники не трогают уток в городе

Причин несколько, и все они веские. Первое — здоровье. Утки в городских прудах живут в воде, которая собирает бензин, мазут, соли тяжелых металлов с дорог. Биологи прямо заявляют: есть таких уток опасно для жизни. Второе — закон. Охотиться в черте города строго запрещено.

«Охотники не трогают городских уток не потому, что не хотят. Просто это незаконно и невкусно. Зачем рисковать здоровьем и деньгами, если можно поехать в лес и добыть нормальную птицу? Тем более сезон охоты для этого и придуман», — поясняет Юрий Иванов.

Сейчас, в июне, охота на уток полностью закрыта. Весенний сезон 2026 года прошел с 20 марта по 10 мая, разрешена была охота только на селезней. Осенний сезон стартует в конце августа — сентябре.