Около 1,5 тысячи детей из Подмосковья отдохнут на море во вторую лагерную смену

Порядка 1,5 тысячи детей из Подмосковья отдохнут на курортах Краснодарского края во вторую лагерную смену, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Дети отправятся в четыре лагеря в Анапе, Геленджике и Туапсе. Для них подготовлена обширная программа, в том числе экскурсии, мастер-классы и занятия спортом.

Для многих детей это будет первый опыт путешествия на море, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Напомню, что первую лагерную смену на черноморском побережье провели более тысячи наших ребят», — отметила Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Литвиново».