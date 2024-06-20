Губернатор Подмосковья навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Литвиново»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей участников специальной военной операции, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново». Летом 2024 года один из лучших детских лагерей России бесплатно посетят более трех тысяч ребят в возрасте от 7 до 15 лет.

«Ребята, девчата, мы вам привезли сегодня клубнику подмосковную и подмосковное мороженое — от всей души. Очень приятно, что вам здесь нравится. Я в «Литвиново» уже второй раз. Нас в детстве тоже отправляли в лагеря, они тогда назывались пионерскими. <…> Хочу поблагодарить педагогов, вожатых. Здесь собрались прекрасные, отзывчивые дети, которые, как мы знаем, очень переживают за своих родных. Вы помогаете находить им ответы на вопросы», — сказал Воробьев.

Для детей участников СВО второй год подряд организуют шесть смен, рассчитанных на две недели, каждая из них соберет по 500 ребят. 13-летний Егор, отдыхающий в лагере, рассказал губернатору о том, что уже успел найти здесь друзей, с которыми они посещают кружки, мастер-классы по моделированию и дискотеки.

В середине июня в лагере стартовала Патриотическая смена, в рамках которой для воспитанников организуют встречи с участниками СВО, военно-тактические игры, мастер-классы от Кантемировской дивизии и экскурсии. Директор детского оздоровительного лагеря «Литвиново» Дмитрий Еремейцев отметил, что здесь работают педагоги, вожатые и психологи, которые при необходимости помогают ребятам справиться с трудностями. Сегодня к отдыхающим также приехали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Летчики выразили благодарность губернатору за помощь участникам СВО.

В ходе общения дети также задали Андрею Воробьеву интересующие их вопросы. Например, узнали о том, как он решил стать губернатором, какие книги читает, какой его любимый вид спорта и не только.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.