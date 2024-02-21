Свыше 2,5 тысячи участников СВО и членов их семей получили психологическую помощь в Подмосковье

В Подмосковье участники спецоперации и члены их семей могут получить бесплатную психологическую помощь, напомнили в пресс-службе Московской областной думы.

Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, такую поддержку получили уже свыше двух тысяч участников СВО и их близких, еще 350 психологических консультаций было проведено в филиале фонда «Защитники Отечества».

Обратиться за бесплатной психологической помощью военнослужащие могут по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, а также в центры помощи, адреса доступны по ссылке.

Кроме того, в регионе работает горячая линия по оказанию психологической помощи, телефон — 122-6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил госнаграды участникам СВО из добровольческого отряда «БАРС».