Губернатор Подмосковья вручил государственные награды участникам СВО из добровольческого отряда «БАРС»

«Важно, что здесь присутствуют ваши близкие, дети — все те, кто всегда поддерживает, вдохновляет, о ком вы заботитесь. У меня очень почетная миссия — вручить государственные награды от нашего президента [России Владимира Путина], Верховного главнокомандующего. Здесь бойцы, Герои из разных муниципалитетов Московской области. Спасибо вам за те поступки, которые вы совершили в этот очень сложный период. Знаю, что многие из вас, и самый молодой награждаемый, которому 26 лет, и тот, кому уже за 50, внесли заметную лепту в нашу Победу, защиту Родины», — обратился губернатор к военным.

В ходе церемонии Андрей Воробьев вручил ордена Мужества младшему сержанту Владимиру из Истры, который прикрывал эвакуацию раненых военнослужащих, уничтожив одну единицу техники и целое отделение противника. Он отметил, что для него было честью получить награду.

«Первую премию губернатора я получил за сбор гуманитарной помощи. Вторую мне вручили за патриотическое воспитание молодежи. Мы сделали учебный центр в Истре — военный лазертаг. Это бесплатная секция для детей. Обе премий полностью были потрачены на гуманитарную помощь», — сказал он.

Кроме того, 28-летний командир отделения боевой группы с позывным «Вольт» из Раменского округа, 47-летний водитель автомобильного отделения взвода обеспечения Сергей из Химок, а также член минометной группы Сергей из Домодедово были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медаль «За отвагу» получили стрелок из Ленинского округа Алексей, пулеметчик из Пушкинского округа Виталий, 56-летний старший стрелок из Луховиц Александр, командир орудия гаубично-артиллерийского взвода из Домодедово Николай, пулеметчик из Химок 26-летний Владислав и гранатометчик из Богородского округа Антон награжден медалью «За храбрость» II степени. Медали «За спасение погибавших» был удостоен стрелок-санитар из Богородского округа Сергей.

«Мы гордимся нашими ребятами! На территории Подмосковья большое количество особых подразделений, которые в разные годы, времена для нашей страны проявляли себя самым лучшим образом. Мы стараемся поддерживать, уделять внимание и семьям, и тем, кто остался сегодня в расположениях, считаем это важным. Нам помогает огромное количество жителей самых разных уголков Подмосковья — школьники после уроков, люди старшего поколения, уделяя время, внимание, силы всему тому, что очень важно за ленточкой. Я хочу всем этим неравнодушным людям также сказать слова благодарности», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.