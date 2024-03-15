Около 37 тысяч обращений поступило в «Службу заботы» в Подмосковье с января

В Подмосковье на выборах президента работает «Служба заботы» для членов избирательных комиссий и оперативного решения вопросов, связанных с ходом голосования.

С января туда поступило порядка тридцати семи тысяч обращений. Как отметила руководитель проекта Дарья Осокина, только сегодня с восьми часов утра в «Службе заботы» приняли больше 150 звонков от избирателей.

«В выборный процесс вовлечено очень много людей. Хотелось, чтобы была единая точка связи, чтобы мы могли оперативно понимать, где у нас есть какие-либо проблемы, а также быстро их решать», — подчеркнула она.

Телефон горячей линии «Службы заботы» — 8-800-550-97-44. Режим работы — с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на избирательных участках во время выборов президента должны быть дисциплина и порядок.