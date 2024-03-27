Около 800 жителей Подмосковья получили выплату на техсредства реабилитации в этом году

В Подмосковье с начала этого года выплату на покупку технических средств реабилитации получили порядка восьмисот местных жителей, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что общая сумма выплат превысила девять миллионов рублей, всего на эти цели в текущем году предусмотрено почти девятнадцать миллионов рублей.

Выплата предоставляется для покупки реабилитационных средств, которые не входят в федеральный перечень. Речь идет, например, о медицинских кроватях, электрических подъемниках и стульях для ванны. Стоимость изделий составляет от полутора до тридцати тысяч рублей.

Данные о необходимых технических средствах, если они были прописаны в индивидуальной программе реабилитации, поступают в областное министерство социального развития в автоматическом режиме. Выплата происходит проактивно. Подписать соответствующее заявление можно в личном кабинете на регпортале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выплатах гражданам после теракта в «Крокус Сити Холле».