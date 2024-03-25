Губернатор Подмосковья рассказал о выплатах гражданам после теракта в Crocus City Hall

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина рассказал о выплатах жителям после теракта, произошедшего в пятницу в Crocus City Hall в Красногорске.

Воробьев сообщил, что в регионе были организованы прямая линия и центр помощи — он расположен в Центре поддержки защитников Отечества. За все время от жителей поступило уже около двух тысяч обращений. В большинстве случаев они касались поиска близких.

«С Москвой мы понимали, насколько важно синхронизировать наши действия. Все, что касается выплат, — мы приняли единую выплату. Это три миллиона, если погиб наш житель, миллион — если госпитализирован, и пятьсот тысяч — тот, кто получил те или иные повреждения и ранения. Уже в субботу мы осуществили первые платежи», - сообщил Воробьев.

Глава региона отметил, что самых тяжелых пациентов удалось перевезти в крупные медицинские центры, оснащенные самым современным оборудованием. Он также поблагодарил врачей, которые спасают жизни.