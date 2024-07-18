Около четырех тонн мусора оставляют ежедневно пассажиры в автобусах «Мострансавто»

Каждый день мойщики подвижного состава АО «Мострансавто» убирают из автобусов компании около четырех тонн различного мусора, оставленного пассажирами. Это крышки, бутылки, фантики, различные обертки, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Перед выходом на линию автобусы в обязательном порядке проходят уборку и мойку. Сотрудники не только убирают мусор, но и приводят в порядок поручни, сиденья и полы. На конечных остановках поверхностную уборку транспортных средств проводят сами водители.

Пассажиров призвали тоже поддерживать порядок в салонах автобусов, не стоит мусорить и рисовать на стенах, окнах и спинках сидений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты региона выйдут сорок новых автобусов, сделанных на Ликинском автобусном заводе.