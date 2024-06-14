Губернатор Воробьев: сорок новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья

На маршруты городских округов Ленинский, Реутов, Щелково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский, Талдомский выйдут 40 новых автобусов ЛиАЗ 5292, сделанных на Ликинском автобусном заводе, в 2024 году завод поставит еще 310 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом для жителей Подмосковья. Ежедневно на маршруты АО «Мострансавто» выходят почти пять тысяч единиц техники, и мы должны быть уверены, что все они соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Это касается как городов, так и сельских территорий», — сказал губернатор.

Количество посадочных мест в новых транспортных средствах увеличили с 32 до 41, их пассажировместимость составит 100 человек. В них установлены системы климат-контроля, видеонаблюдения, электронные рейсоуказатели, валидаторы для оплаты проезда и USB-розетки для зарядки мобильных устройств. До конца года в регионе также ожидают поставку 104 междугородних автобусов китайского производителя Foton.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.