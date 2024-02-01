Около двух миллиардов рублей направят в Московской области на выплаты педагогам на аренду жилья

В 2024 году в Подмосковье на предоставление ежемесячных выплат на аренду жилья учителям направят около двух миллиардов рублей, каждый месяц педагоги будут получать 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Наш регион развивается высокими темпами, строятся новые школы, ежегодно растет количество школьников, их количество уже превысило один миллион. Поэтому нам важно расширять штат и привлекать педагогов. Эта новая выплата, как и уже целый комплекс реализуемых в нашем регионе мер для поддержки учителей, может помочь привлечь к нам специалистов из других регионов», — подчеркнул председатель Московской областной Думы Игорь Брыналов.

Для получения выплаты учитель должен преподавать в муниципальной или государственной школе как на основном месте работы, его нагрузка должна составлять не менее 25-27 часов. При этом у него и его членов семьи не должно быть жилья в собственности на территории региона. Подать заявку на получение выплаты можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.