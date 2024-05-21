Около двух тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

С начала 2024 года в лесах Подмосковья было убрано более 1,9 тысячи аварийных деревьев. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Всего же в 2024 году по госзаданию мы планируем убрать 4875 таких деревьев», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В ведомстве уточнили, что такую работу проводят для того, чтобы обеспечить санитарную безопасность в лесах. Вырубке подвергаются деревья, о которых жители сообщают через портал «Добродел» или официальный сайт комитета. Наибольшее число деревьев было убрано с территории Истринского, Подольского и Бородинского лесничеств, работу планируют продолжать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.