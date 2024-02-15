Около двух тысяч специалистов задействовано в уборке снега на железной дороге в Московском регионе

Около двух тысяч человек и порядка семидесяти единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада на железной дороге в Москве и Подмосковье, сообщила пресс-служба МЖД.

Кроме того, в Брянской и Орловской областях на линии вывели локомотивы, которые оборудованы вибропантографами. Это необходимо для того, чтобы на контактной сети не образовывалась наледь.

Отмечается, что мониторинг метеоусловий на Московской железной дороге ведется на постоянной основе. Если погода ухудшится, то число сил для ликвидации последствий будет увеличено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на время циклона «Ольга» все дорожные и коммунальные службы региона были переведены на усиленный режим работы.