Около пятисот пар сыграют свадьбу в Подмосковье в канун Дня семьи, любви и верности

Более 480 пар поженятся в Подмосковье в канун Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Будущие молодожены чаще всего для свадьбы выбирают красивые или праздничные даты. <…> В преддверии праздника, а именно 7 июля, в 23 парках Подмосковья мы будем поздравлять семейные пары с праздником и дарить ромашки», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число молодоженов решили провести торжество в канун праздника в парках и загородных отелях. Основной площадкой праздника станет усадьба в Архангельском, там соберутся свыше 100 пар со всего региона. Отметим, что подобрать локацию для свадьбы в Подмосковье можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.