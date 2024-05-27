Около пятнадцати тысяч человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье за выходные

За минувшие выходные концерты в рамках второго сезона фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина посетили около 15 тысяч человек, они прошли в Пушкине, Королеве, Раменском, Серпухове, Кашире и Зарайске. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В общей сложности в конкурсной программе приняли участие 892 человека. В финал прошли Школа интеллектуального танца Palette (Пушкинский округ), танцевальный коллектив L.I.D. Fam (Королев), танцевальный коллектив «Команда «Арт-М» (Раменский округ), Театр танца «Те самые» (Кашира), Образцовый коллектив хореографическая студия «Надежда» (Зарайск), танцевальный коллектив Voltage (Луховицы), а также образцовая детская хореографическая студия «Сильфида», филиал ДК им. Ленина и студия современного и уличного танца Marvel (Серпухов). Ряд команд также наградили специальным призом, они смогут посетить спектакль Александра Могилева «4 человека с разным мнением по поводу всего». Отметим, что фестиваль будет длиться до середины июня, узнать подробности можно на сайте городтанцует.рф. Мероприятие организовала АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.