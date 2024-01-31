Около пятнадцати тысяч вызовов поступило в пожарную охрану через подмосковную Систему-112
Фото: [Пресс-служба Системы-112 Московской области]
С начала 2024 году операторы системы-112 Московской области обработали более 15 тысяч вызовов, которые относились к компетенции пожарной охраны. Об этом сообщили в Центре по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
В ведомстве пояснили, что в момент, когда жители звонят оператором-112, пожарная машина уже выезжает на место инцидента. Это позволяет оказать помощь в минимальные сроки. Отметим, что сотрудниками системы-112 в регионе являются более 3,8 тысячи человек.
«В режиме одного окна можно вызвать все необходимые экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарных, спасателей, газовую и другие службы», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.