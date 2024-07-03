Около семисот случаев нарушения санитарной безопасности выявили в лесах Подмосковья с начала года
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
С начала 2024 года лесная охрана Подмосковья выявила 696 случаев нарушения правил санитарной безопасности в лесах региона. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Чаще всего нарушителями были жители СНТ и дачных кооперативов, которые выбрасывали в лес строительный мусор, растительные отходы, а также сливали сточные воды со своих участков», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
В ведомстве уточнили, что после выявления нарушений специалисты проводят проверку, устанавливают виновных и составляют в отношении них административные протоколы. Наибольшее число нарушений выявили в Волоколамском, Бородинском, Ступинском, Истринском, Егорьевском и Дмитровском лесничествах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.