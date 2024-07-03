Около семисот случаев нарушения санитарной безопасности выявили в лесах Подмосковья с начала года

«Чаще всего нарушителями были жители СНТ и дачных кооперативов, которые выбрасывали в лес строительный мусор, растительные отходы, а также сливали сточные воды со своих участков», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.