Около шести тысяч человек приняли участие в форуме «Единство народа»

Порядка шести тысяч человек приняли участие в форуме «Единство народа», который прошел в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Мероприятие было организовано партией «Единая Россия» и прошло под девизом «За Россию! За Президента!».

Важность мероприятия отметил народный артист России Григорий Лепс. По его словам, нужно собирать людей, которые объединены общей идеей, заряжать их энергией.

«Прийти на избирательный участок и отдать свой голос — это, считаю, долг любого гражданина страны. Просто необходимо проголосовать за человека, который, по твоему мнению, достоин быть президентом», - подчеркнул артист.

Фото: [ Антон Чернов ]

По словам ST, принимать участие в подобных мероприятиях особенно приятно, так как они собирают единомышленников.

«Когда у меня впервые появилась возможность голосовать, это было для меня целым событием. Здорово осознавать, что ты делаешь свой выбор, вносишь вклад в будущее страны», - отметил артист.

Известный актер Иван Охлобыстин подчеркнул, что сейчас особенно важно единство страны.

«Это тектонические изломы истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. А Россия — это мы с вами. На нас лежит ответственность за весь мир, как бы высокопарно это ни звучало», - сказал он.

Фото: [ Антон Чернов ]

Заслуженный артист России Денис Майданов согласился с мыслью о том, что в текущем историческом моменте очень многое зависит от каждого гражданина страны.

«Огромный корабль под названием Россия разворачивается и идет к самому себе — мы возвращаемся к нашей самоидентичности, своей культуре, к почитанию нашей истории, наших традиций и ценностей, к суверенитету во всем», - отметил он.

В рамках форума прошла минута молчания в память о военнослужащих, погибших в СВО. О героизме бойцов не понаслышке знает кадровый офицер из Наро-Фоминска Юлия Шканова. Она организовала региональный проект «Жена героя», в рамках которого супруги военнослужащих фотографируются в мундирах своих мужей.

«В Московской области дислоцируется большое количество воинских частей, которые принимают участие в СВО. И все мы во главе с губернатором сплотились для того, чтобы поддержать бойцов и их семьи. В Подмосковье нет равнодушных. Отсюда отправляется большое количество гуманитарного груза, оказываются различные меры социальной, финансовой, юридической и адресной помощи», - сказала жительница.

Фото: [ Антон Чернов ]

Военкор Ирина Куксенкова получила ранение в зоне СВО. Восстановившись, она организовала сбор помощи бойцам.

«Наверное, каждый знает про проект «Все для Победы», где мы всей Россией собираем средства на все необходимое для тех, кто нас защищает. Сегодня уточнила специально новые цифры — почти 12 миллиардов рублей, вы можете себе представить, мы собрали вместе», - рассказала она.

Татьяна Шаповаленко, главврач детского клинического центра имени Леонида Рошаля, который строится в Красногорске, отметила важность поддержки проекта со стороны президента.

«Мы пригласили работать в клинику самых лучших специалистов нашей страны. Будем делать сложнейшие хирургические операции на сердце, головном мозге. Впервые в России в нашем центре будет открыт центр роботической хирургии», - сообщила она.

Фото: [ Антон Чернов ]

Участником форума также стал лауреат конкурса «Учитель года России» 2019 года Павел Красновид. Он рассказал о позитивных переменах в сфере образования в регионе и в стране.

«Каждый год в нашем регионе открываются десятки новых школ и детсадов, десятки проходят капитальный ремонт. Президент в своем послании Федеральному Собранию сказал, что эта программа будет продолжена, как и переоборудование, переоснащение вузов, поддержка педагогических работников. Образование и воспитание наших детей — это залог успешного будущего», - заявил он.

Ранее сообщалось, что участников форума поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.