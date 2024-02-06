Около шести тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области в этом году

«До расширения перечня новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.