Около шести тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области в этом году
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С начала этого года расширенный неонатальный скрининг в первые дни жизни прошли почти шесть тысяч детей, обследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«До расширения перечня новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ведомстве уточнили, что для проведения медицинского исследования специалисты берут кровь из пятки новорожденного. Если оно покажет отклонения от нормы, врачи свяжутся с родителями для разъяснения их дальнейших действий.
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