Около шестисот организаций Подмосковья пользуются льготами по налогу на имущество

В 2022 году льготами по транспортному налогу воспользовались 43 организации и 302,4 тысячи физлиц из Подмосковья, льготами по налогу на имущество — 599 организаций. Общая сумма по ним составила порядка 900 миллионов рублей и 8,4 миллиарда рублей соответственно. Об этом сообщил председатель Комитета Московской областной Думы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Он отметил, что региональные организации должны уплатить имущественные налоги (на имущество организаций и земельный) за 2023 год до конца февраля этого года.

«При этом в Московской области для поддержки предпринимательства установлены различные налоговые льготы и преференции. Налоговые органы предоставят льготы в проактивном режиме. Также организации, которые имеют право на льготы по имущественным налогам, могут уведомить об этом налоговый орган», — продолжил Ефимов.

Ознакомиться с льготами можно на сайте ФНС России, подробная информация о мерах поддержки бизнеса в регионе размещена на Инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.