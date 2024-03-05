Около шестисот тысяч сообщений направили на номер «112» в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Системы-112 Московской области]
С начала внедрения функции приема СМС-сообщений в региональную Систему-112 в 2017 году операторы приняли уже порядка 600 тысяч обращений. Об этом сообщили в Центре по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
В сообщении уточнили, что жители Подмосковья могут обратиться в службу спасения с помощью звонка, СМС, через мобильное приложение «112 МО», чат-бот в Telegram и оборудование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Чаще всего обращения поступают путем телефонного звонка. В тройку лидеров по востребованности также вошли СМС-сообщения и система «ЭРА-ГЛОНАСС».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.