Около ста человек проходят программу профессиональной переподготовки водителей в Подмосковье

Почти 100 водителей в Подмосковья проходят бесплатную профессиональную переподготовку на категорию D, чтобы стать водителями автобусов АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что принять участие в программе могут как женщины, так и мужчины старше 21 года, у которых есть водительские удостоверения категории B или C. В случае успешной сдачи экзаменов их официально трудоустроят на должность водителя автобуса в Мострансавто. Записаться на обучение можно по номеру +7 903 161-92-91, заявку также можно отправить на почту rabota@mtamo.ru. Отметим, что водители автобусов могут претендовать на расширенный социальный пакет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.