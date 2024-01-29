Около ста рейдов провели в Подмосковье на железной дороге с начала года

С начала 2024 года на железнодорожных станциях в Подмосковье провели порядка 100 профилактических рейдов по безопасности, они проходят в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.