Около ста рейдов провели в Подмосковье на железной дороге с начала года
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала 2024 года на железнодорожных станциях в Подмосковье провели порядка 100 профилактических рейдов по безопасности, они проходят в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе мероприятий представители администраций и сотрудники транспортной полиции совместно с волонтерами региона пресекают потенциальные нарушения правил поведения на железной дороге, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — говорится в сообщении.
Для повышения безопасности граждан в регионе также проводят строительство и ремонт пешеходных переходов, ликвидацию несанкционированных подходов к ж/д путям, установку камер и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.