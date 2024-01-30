Около трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Порядка трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Перемещенные транспортные средства были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, подчеркнули в ведомстве.

В областном Минтрансе напомнили, что автомобиль может быть эвакуирован в том числе при оставлении его в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, остановках общественного транспорта или на трамвайных путях.

Узнать местонахождение эвакуированного транспортного средства можно самостоятельно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения или по телефону 8-800-444-58-34.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.