Около тридцати тысяч человек посетили катки в парках Московской области на прошлой неделе

За прошлую неделю катки в подмосковных парках посетили около 29 тысяч гостей и жителей региона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ознакомиться со списком катков в регионе можно здесь. В ведомстве добавили, что на прошлой неделе парки Московской области посетили 1,2 миллиона человек, что на 357 тысяч больше прошлогоднего показателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.