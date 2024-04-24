Около тысячи ям ликвидировали в двух округах Подмосковья за неделю

На дорогах Орехово-Зуево и Егорьевска за неделю ликвидировали около тысячи ям, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, в Егорьевске ямочный ремонт прошел на Профсоюзной и Рязанской улицах, а также на улице Антипова. Кроме того, ямы были ликвидированы в деревнях Орлы, Михали и Малая Ильинка, уточнили в ведомстве.

В Орехово-Зуево дорожные работы провели на Лесной и Советской улицах в Куровском, в деревнях Сенькино, Давыдово и Степановка.

Ликвидация дефектов дорожного покрытия продолжается во всех округах региона. Активная стадия работ будет закончена до 1 мая.

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