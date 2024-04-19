Губернатор Подмосковья: благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне завершат летом

Летом 2024 года в Лобне завершится благоустройство Центрального парка культуры и отдыха, его проведут в соответствиями с пожеланиями жителей по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ.

«Люди говорили, что хотели бы видеть в родном парке новые детские площадки и аттракционы, благоустроенные дорожки, ухоженную зелень и пруд. Выполнять поручение жителей мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы уже ко Дню города, в начале сентября, жители смогли выйти на прогулку в любимый обновленный парк», — сказал губернатор.

В парке появятся дорожно-тропиночная сеть, территория для проведения культурно-массовых мероприятий, скейт-парк, Панда-парк и детская зона, зоны отдыха, смотровая площадка, современная система уличного освещения и видеонаблюдения и не только. Кроме того, на его территории вновь запустят паровозик, который будет проходить по всем основным достопримечательностям парка. К этой работе подключилось РЖД.

Подмосковные предприниматели рассказали губернатору, что планируют открыть в парке пункты проката, аттракционы, универсальную площадку, ресторан, а также проводить мастер-классы.

«Мы планируем открыть в этом году пункт проката велосипедов, велотехники, веломобилей. А также несколько аттракционов — например, в левой части парка появится детская карусель. Кроме того, установим так называемую «прыгалку», суперджет и аттракционы в виде батутов и зорбов. В следующем году хотим построить веревочный парк для детишек», — рассказал управляющий партнер и генеральный директор компании «КутиКатай» Александр Тюльпанов.

Напомним, что в Подмосковье уделяется большое внимание поддержке бизнеса, в 2023 году в регионе разработали комплексное решение «Бизнес в парке», в которое входит определение локации, выбор франшизы, льготный микрозайм, финансовая поддержка. Открыть нестационарную торговую точку можно на региональном портале госуслуг.

«После реконструкции парка, я уверен, что это будет 17 га очень современной, интересной и притягательной территории. Аттракционы, игровые площадки, ресторан, кафе и много другое. <...> Задача — завершить все работы 31 июля», — сказал директор дирекции парков Лобни Иван Перепелко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.