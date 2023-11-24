Около тысячи льготников в Московской области получили компенсацию за ОСАГО

С начала этого года компенсацию за страхование по полису ОСАГО получили около тысячи жителей Московской области. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Ее размер составляет 50% от стоимости полиса. В этом году мы значительно упростили получение этой льготы, и она теперь назначается автоматически», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

На получение компенсации могут претендовать инвалиды и родители детей-инвалидов, которые имеют показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. Отметим, что для получения услуги заявителю в его личный кабинет на региональном портале госуслуг придет предзаполненое заявление, в котором нужно будет проверить данные, дать согласие на их обработку и прикрепить полис ОСАГО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.