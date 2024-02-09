Около тысячи нарушений атрибутики такси выявили в Московской области в январе

В январе 2024 года камеры «Такси-контроль» выявили в Подмосковье около тысячи автомобилей такси с признаками нарушения регионального стандарта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Нейросеть в автоматическом режиме обрабатывает около 2,5 миллиона автомобильного трафика и выявляет автомобили такси в потоке, проверяя их на соответствие региональному стандарту — белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса по бокам, серая полоса внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс и световой фонарь на крыше», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В случае выявления нарушений таксомоторной компании выдают предупреждение для их устранения. В ведомстве уточнили, что в регионе установлены более двух тысяч камер фотовидеофиксации. С помощью системы «Такси-контроль», разработанную ГК «Урбантех», можно выявить нарушения без помощи инспекторов Госавтоинспекции. Отметим, что ее запустили октябре 2021 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.