Около восьмидесяти тысяч жителей Подмосковья получили компенсацию за капремонт

Жители Подмосковья в качестве соцподдержки могут получить компенсацию за капитальный ремонт, напомнили в областном Минсоцразвития.

«С начала года порядка 80 тысяч жителей воспользовались данной услугой», — сообщила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что пенсионеры старше 70 лет могут получить 50% в качестве компенсации расходов на оплату взносов по капремонту. При этом жители старше 80 лет могут претендовать на полную компенсацию расходов. Услугу можно получить на портале госуслуг Подмосковья.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что при благоустройстве Вереи будет сохранена историческая застройка.