Окопы времен Великой Отечественной войны нашли в Дубне при строительстве велодорожки

Немые свидетели войны десятки лет были спрятаны от глаз зарослями. Окопы длинною около 150 метров прикрывали паромную переправу, которая была организована еще в 1930-х годах, рассказал автор проекта «Дубненская кругосветка» Юрий Никифоров. Его предположения подтвердила архивная аэрофотосъемка, сделанная немцами в 1942 году.

Окопы сохранят как памятник Великой Отечественной войны. Там установят соответствующую табличку.

Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Дубна ] Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Дубна ]

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил ветерана ВОВ Евгения Евдокимова, которому в апреле исполнилось 100 лет.