Окопы времен Великой Отечественной войны нашли в Дубне при строительстве велодорожки
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Дубна]
Окопы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Дубне при строительстве велодорожки «Дубненская кругосветка», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Немые свидетели войны десятки лет были спрятаны от глаз зарослями. Окопы длинною около 150 метров прикрывали паромную переправу, которая была организована еще в 1930-х годах, рассказал автор проекта «Дубненская кругосветка» Юрий Никифоров. Его предположения подтвердила архивная аэрофотосъемка, сделанная немцами в 1942 году.
Окопы сохранят как памятник Великой Отечественной войны. Там установят соответствующую табличку.
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Дубна]
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Дубна]
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