Губернатор Подмосковья: каждая встреча с ветеранами — зачастую это история всей жизни
Фото: [Валерий Мельников]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Евдокимова, которому в апреле исполнилось 100 лет.
Евгений Семенович вместе с супругой Ларисой Григорьевной проживает в подмосковном поселке Калининец.
«Очень тепло пообщались с Евгением Семеновичем и Ларисой Григорьевной. Они замечательные люди. Для меня каждая такая встреча — это целая история. Зачастую это история всей жизни», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Губернатор Подмосковья призвал ценить ветеранов Великой Отечественной войны и чаще обнимать своих близких, которые подарили стране Великую Победу.