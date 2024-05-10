Губернатор Подмосковья: каждая встреча с ветеранами — зачастую это история всей жизни

Губернатор Воробьев
Валерий Мельников

Фото: [Валерий Мельников]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Евдокимова, которому в апреле исполнилось 100 лет.

Евгений Семенович вместе с супругой Ларисой Григорьевной проживает в подмосковном поселке Калининец.

«Очень тепло пообщались с Евгением Семеновичем и Ларисой Григорьевной. Они замечательные люди. Для меня каждая такая встреча — это целая история. Зачастую это история всей жизни», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Губернатор Подмосковья призвал ценить ветеранов Великой Отечественной войны и чаще обнимать своих близких, которые подарили стране Великую Победу.

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