Ольга Ермакова: губернатор в обращении к жителям уделил большое внимание поддержке военных
Губернатор региона Андрей Воробьев в своем обращении к жителям уделил особое внимание вопросам поддержки военнослужащих, заявила руководитель регионального фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
«Очень важно было для нас, что Андрей Юрьевич очень большой кусок своей речи посвятил военным и происходящим событиям. Это действительно люди, которые стоят на защите, которые действительно выполняют задачи», - сказала она.
Ермакова рассказала о первых результатах работы областного филиала фонда. По ее словам, за три дня специалисты приняли уже 150 человек. Многие обращались за поддержкой по телефону, причем из других регионов страны.
«Очень важен был посыл, что результат рулит. И результат должен быть. Мы работаем всегда на результат. А в Подмосковье результат заметный, и я думаю, что мы будем впереди всегда», - заключила она.
Ранее губернатор сообщил, что жители области отмечают позитивные перемены в регионе.