Андрей Воробьев: жители Подмосковья отметили перемены в регионе
Фото: [Антон Чернов / Подмосковье сегодня]
Жители Московской области в ходе опроса на портале «Добродел», который проходил с 24 апреля по 9 мая, отметили позитивные перемены в Подмосковье. Об этом во время ежегодного обращения к жителям региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Готовясь к обращению, мы провели опрос, чтобы убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе и что, по их мнению, надо менять. В опросе приняли участие 169 тыс. человек. Добровольно, от всей души неравнодушные люди сказали нам еще раз о том, что они заметили. Вот какие перемены стоят у нас в топе. Первое – это дороги. Второе – это благоустройство. И важно, что люди также отмечают изменения к лучшему и в общественном транспорте. Меньше, признаем это, в ЖКХ», - отметил Андрей Воробьев.
Так, 25% респондентов отметили существенные перемены на автомобильных дорогах, 24,6% – позитивные изменения в благоустройстве, 5,5% – в медицине.
Опрос также показал, что у жителей есть запрос на продолжение благоустройства, строительство дорог, улучшение работы общественного транспорта, на дальнейшие перемены в медицине и образовании.