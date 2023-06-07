Андрей Воробьев: жители Подмосковья отметили перемены в регионе

«Готовясь к обращению, мы провели опрос, чтобы убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе и что, по их мнению, надо менять. В опросе приняли участие 169 тыс. человек. Добровольно, от всей души неравнодушные люди сказали нам еще раз о том, что они заметили. Вот какие перемены стоят у нас в топе. Первое – это дороги. Второе – это благоустройство. И важно, что люди также отмечают изменения к лучшему и в общественном транспорте. Меньше, признаем это, в ЖКХ», - отметил Андрей Воробьев.