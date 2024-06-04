Омбудсмен Львова-Белова сообщила о прекращении усыновления детей из РФ иностранцами
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В обозримом будущем иностранцы не смогут усыновлять российских детей. Соответствующее заявление сделала российская омбудсмен Мария Львова-Белова в опубликованном докладе.
В документе она указала на то, что доля усыновлений детей из РФ иностранцами уверенно продолжает снижаться и достигла отметки, в которой может считаться незначительной. Львова-Белова также указала на то, что нынешняя международная обстановка в мире и изменения во взаимоотношениях России с западными государствами ведут ситуацию к результату в виде полного прекращения усыновления российских детей со стороны иностранных граждан в ближайшем будущем.
За прошлый год иностранцы усыновили всего шестерых детей из России, добавила омбудсмен.
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