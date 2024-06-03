Психолог Наумова перечислила способы внушить родителям доверие детям

По словам психолога Натальи Наумовой, чтобы собственные дети доверяли своим родителям и не попали в плохую компанию, следует соблюдать ряд правил. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она отметила, что в первую очередь важно создать для них безопасную среду, то есть их нельзя критиковать, показывать им, что их принимают такими, какие они есть, а также не запугивать их лишением гаджетов и домашним арестом, поскольку это приводит к замкнутости ребенка и стремлениям обманывать, а также он будет стремиться найти поддержку извне.

По мнению эксперта, в таком случае существует риск примыкания ребенка к опасным организациям. Поэтому важно выстраивать с ним доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных.