Омбудсмен Подмосковья и областное отделение Ассоциации юристов России будут сотрудничать
Фото: [Аппарат уполномоченного по праввам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Галоганов подписали соглашение о сотрудничестве.
Как отметила подмосковный омбудсмен, одним из ключевых пунктов соглашения является информирование жителей региона об их правах и обязанностях.
«Чем лучше информированы люди о своих правах и обязанностях, тем активнее они могут защищать свои интересы и предотвращать нарушения», - подчеркнула она.
В рамках сотрудничества планируется проводить мероприятия, нацеленные на информирование граждан, повышение уровня их правовой грамотности, правовое консультирование участников СВО и членов их семей.