Омбудсмен Подмосковья и ОПМО заключили соглашение о наблюдении за выборами президента России
Фото: [Общественная палата МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и первый зампред Общественной палаты региона, глава Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева подписали соглашение.
«В рамках подписанного соглашения мы будем участвовать в процессе наблюдения за подготовкой и проведением выборов президента России», — рассказала Фаевская.
Она отметила важность общественного наблюдения на выборах и освещения этого процесса путем фото- и видеофиксации.
В рамках соглашения стороны планируют проводить взаимные консультации и обмен опытом с целью создания необходимых условий для организации общественного наблюдения.