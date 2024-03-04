Омбудсмен Подмосковья и ОПМО заключили соглашение о наблюдении за выборами президента России

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и первый зампред Общественной палаты региона, глава Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева подписали соглашение.

«В рамках подписанного соглашения мы будем участвовать в процессе наблюдения за подготовкой и проведением выборов президента России», — рассказала Фаевская.

Она отметила важность общественного наблюдения на выборах и освещения этого процесса путем фото- и видеофиксации.

В рамках соглашения стороны планируют проводить взаимные консультации и обмен опытом с целью создания необходимых условий для организации общественного наблюдения.