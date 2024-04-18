Омбудсмен Подмосковья и руководитель Комитета семей воинов Отечества региона будут сотрудничать
Фото: [Аппарат уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель Комитета семей воинов Отечества региона Марина Мигунова подписали соглашение о сотрудничестве.
В его рамках планируется вести совместную работу по вопросам помощи участникам СВО. Стороны будут обмениваться информацией о нарушениях прав граждан, оказывать поддержку бойцам и их семьям, заниматься правовым просвещением участников СВО.
По словам Фаевской, в ходе встречи с Мигуновой стороны обсудили необходимость создания в области специального пансионата для участников спецоперации.
«Например, когда военнослужащие возвращаются домой после тяжелого ранения, многие из них не могут самостоятельно себя обслуживать. Среди таких людей могут быть одинокие люди, а им так же нужны особый уход и забота. Мы должны учитывать это», - сказала она.