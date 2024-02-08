Омбудсмен Подмосковья рассказала о правилах направления на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО]
Поликлиника должна принимать решения о направлении граждан на медико-социальную экспертизу для рассмотрения вопроса об установлении инвалидности и провести медицинские обследования в течение 30 рабочих дней со дня принятия врачебной комиссией решения о подготовке такого направления. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы городского округа Видное.
По ее словам, правила признания лица инвалидом утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 588.
«После передачи в бюро МСЭ направления на экспертизу медицинская организация уведомляет об этом гражданина. Также бюро уведомляет о регистрации направления и, в случае возврата последнего в медицинскую организацию, — о возврате и его причинах. Выписка из протокола решения врачебной комиссии о направлении на МСЭ и направление на МСЭ могут быть выданы физическому лицу (или его представителю) на бумажном носителе и (или) в электронной форме через личный кабинет на Едином портале госуслуг», — сообщила Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.