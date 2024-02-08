Омбудсмен Подмосковья рассказала о правилах направления на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности

«После передачи в бюро МСЭ направления на экспертизу медицинская организация уведомляет об этом гражданина. Также бюро уведомляет о регистрации направления и, в случае возврата последнего в медицинскую организацию, — о возврате и его причинах. Выписка из протокола решения врачебной комиссии о направлении на МСЭ и направление на МСЭ могут быть выданы физическому лицу (или его представителю) на бумажном носителе и (или) в электронной форме через личный кабинет на Едином портале госуслуг», — сообщила Фаевская.