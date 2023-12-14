«Он не боится ничего и никого, не нуждается в замене»: политолог оценил «двойника» Путина

Вопрос, который вызвал улыбку у лидера России, задал студент из Петербурга, который сгенерировал с помощью искусственного интеллекта образ президента. Не только вид «аватара», но и голос оказались очень похожими на Путина.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что что предотвратить развитие ИИ невозможно.

Политолог Сергей Разгуляев оценил схожесть «двойника» с президентом и объяснил, почему нашего лидера заменить невозможно. По словам эксперта, развитие ИИ во всем мире идет бешеными темпами, и Россия не отстает, двигается в направлении развития самых передовых технологий.

«Вопрос Путину про двойников от имени студента, сделавшего дипфейк — шуточный, разумеется, но серьезный. Студент показал, как далеко уже зашли ИИ-технологии, что можно подделать мимику, лицо, внешний вид, даже голос и манеру речи любого реально существующего человека. Можно записывать что угодно, закидывать в эфир, и никто никогда не догадается, что это подделка. Как по мне — это опасно», — рассказал Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что сейчас многие страны сейчас стараются использовать ИИ в политике, в принятии политических и судебных решений, однако это никогда не сможет заменить реального человека.

«Машина должна программироваться и управляться человеком, она не знает сострадания, она действует согласно заложенному в нее алгоритму. Враг не может «хакнуть» человека, но машину — запросто. И внести в нее свои данные. Машина пусть занимается числовой аналитикой, а человек, основываясь на ее данных, выносит окончательный вердикт», — пояснил Разгуляев.

Политолог подчеркнул, что нужно развивать ИИ, от этого не уйти, но держать это стоит на строгом контроле.

«А Путину двойник не нужен, он не боится ничего и никого. Наш президент не нуждается в какой бы то ни было замене», — заключил собеседник издания.

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