«Они повсюду»: знаменитая ясновидящая рассказала, как умерший может подать знак

Никакими словами не дано выразить ту боль, которую испытывают люди, когда теряют своих близких. После смерти человек верит, что ушедший рядом. И это действительно так. И погибший даже может подать знак.

Известная ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как читать знаки с небес. По ее словам, покойные стараются предупредить своих родственников, уберечь от бед.

«Ушедший может по-разному подать знак. Он может прийти во сне, даже с места что-то сдвинуть. Он всячески постарается не допустить трагедию в жизни человека. Чтобы предупредить аварию, они могут не дать человеку выйти из дома, спрятать, например, ключи», — рассказала Инесса Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В доме также могут неожиданно пропадать или находится вещи.

«Есть предметы, которые остаются, например, от бабушек или дедушек. Вы можете найти оставленные ими золотые изделия. Также такие вещи могут теряться. Это тоже является знаком. Или находишь предмет — случится что-то хорошее. Если теряешь — это предупреждение о чем-то плохом», — объяснила собеседница издания.

Ранее известная ясновидящая Алиева рассказала, как делают переклад на кладбище.