В Ростове разыскивают маньяка, нападающего на девушек в лифте

В соцсетях распространилась информация о неизвестном мужчине, который домогается до незнакомок в лифте. Полиция получила как минимум одно заявление о попытке изнасилования. Об этом пишет Rostovgazeta.ru .

Одна из девушек рассказала в местных сообществах о мужчине, который шел за ней по пятам и вскоре зашел в дом на улице Таганрогской. Уже в лифте он предпринял попытку насилия, однако ростовчанка смогла вырваться и убежать. Вскоре в полицию поступило заявление о случае.

В пресс-службе управления МВД по региону отметили, что вероятного маньяка уже разыскивают. Не исключено, что это была далеко не первая попытка нападения. Личность мужчины пока не установлена.

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