Опекунам Московской области напомнили о необходимости сдать ежегодный отчет

Опекуны, попечители и приемные родители Московской области должны сдать годовой отчет о хранении и использовании имущества несовершеннолетних подопечных до начала февраля. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

Сдать отчет можно электронно здесь. В своем личном кабинете им нужно будет заполнить все сведения и прикрепить документы. Граждане, которые уже заполняли подобный документ, могут скопировать предыдущий и внести в него необходимые изменения.

«После согласования отчета необходимо подойти в МФЦ в любое удобное время и подписать его», — заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.