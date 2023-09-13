Оплата секс-услуг не прошла: в двойном убийстве с обезглавливанием подозревают гомосексуалиста из Узбекистана

Подозреваемого в жестоком двойном убийстве с обезглавливанием, которое произошло в Москве, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

По данным некоторых СМИ, подозреваемый — выходец из среднеазиатской республики и представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Конфликты между мужчинами могли произойти из-за интимных ссор.

В соцсетях появилась информация, что задержанный мог оказывать своим жертвам платные услуги сексуального характера, а после, по неизвестным пока причинам, убил их с особой жестокостью. Есть информация, что злодеяния совершил гомосексуалист из Узбекистана.

Первый убитый, по предварительным данным, был врачом. Он, судя по информации в Сети, пригласил мужчину нетрадиционной ориентации к себе домой. Предположительно, потасовка возникла из-за проблем с оплатой секс-услуг. Правоохранители нашли обезглавленное тело доктора в московской квартире. Второй труп обнаружили в парке неподалеку, он тоже был без головы.

Следственный комитет РФ разбирается в причинах и обстоятельствах кровожадного двойного убийства. Скорее всего, задержанному предстоит пройти психологическую экспертизу.

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